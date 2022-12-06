Жители Заводского района Орла жалуются Клычкову на холод в квартирах

6.12.2022 | 12:04 Новости, Происшествия

По словам жильцов, температура горячей воды составляет 35 градусов вместо положенных 60.

Жители Заводского района Орла завалили в соцсетях губернатора Клычкова жалобами на холод в квартирах. По их словам, температура теплоносителя составляет менее 38 градусов. При этом, на улице продолжается похолодание.

«Комсомольская 302, температура в жилых комнатах — 17 градусов. Вечером из крана горячей воды течёт вода 35 градусов (без разбавления холодной), это при норме санпина в 60 градусов!», — написала одна из жительниц.

Помимо людей, живущих на Комсомольской, с аналогичными жалобами обратились жильцы улиц Высокая, Автовокзальная, Черкасская и Латышских стрелков.

Губернатор отвечал лаконичными сообщениями, о том, что он принял информацию к сведению.

Ранее на холод жаловались жители поселка Зареченский. Дело дошло до личного визита областного прокурора Алексея Тимошина, что обернулось представлениями для чиновников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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