Жительница Орла облила бензином и подожгла своего сожителя: видео

6.12.2022 | 12:41 Видео, Закон и порядок, Новости

Мужчину удалось спасти, но позже он все же скончался в больнице.

Сегодня многие телеграм-каналы опубликовали шокирующую видеозапись, на которой пьяная женщина обливает бензином мужчину, после чего поджигает его. Все это произошло 26 октября в одном из садовых товариществ на территории Заводского района Орла.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, 41-летняя орловчанка поссорилась со своим сожителем и, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения совершила покушение на убийство с особой жестокостью.

Мужчину потушили присутствовавшие рядом собутыльники, и ему была оказана медицинская помощь. Однако, позже он все же скончался. Подозреваемая призналась в содеянном и заключена под стражу.

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