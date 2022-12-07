Цена «Орел-Отеля» вновь превысит миллиард

Непродаваемый пакет акций муниципальной компании подрастет в цене.

Мэрия Орла разработала программу приватизации муниципального имущества на 2023 год. Проект документа уже получил одобрение горсовета. На данный момент в список внесено восемь нежилых зданий и помещений, которые планируется реализовать на торгах в течение будущего года. По оценкам мэрии, от реализации муниципального имущества город Орел сможет получить 178,309 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, — еще 33,381 миллиона рублей. Отметим, что подобное возможно при благоприятной конъюнктуре рынка.

Вместе с тем существуют и риски, в том числе связанные с отсутствием спроса на объекты приватизации. Причем они весьма существенны. Дело в том, что в план приватизации на 2023 год вновь включен 100-процентный пакет акций пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, власти выставляют его на торги уже два года подряд, но желающих приобрести ценные бумаги пока не нашлось. Отметим, что на первом этапе продать эти акции предполагалось более чем за 1 миллиард рублей.

В 2022 году цена на них упала до 989,288 миллиона рублей. Несмотря на это, покупатели так и не объявились. Удивительно, но в плане приватизации на 2023 год цена акций составляет 1,008 миллиарда рублей, то есть она снова превысила 1 миллиард рублей. Таким образом, если Орлу удастся продать все запланированное имущество, землю и пакет акций «Орел-Отеля», то выручка от приватизации может составить 1,22 миллиарда рублей. По закону, денежные средства, полученные в ходе приватизации муниципального имущества, направляются в полном объеме в городской бюджет.

«Основной целью реализации прогнозного плана приватизации на 2023 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизация ее структуры за счет приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления, — следует из пояснительной записки. — Приватизация муниципального имущества города Орла в 2023 году будет направлена, прежде всего, на решение следующих задач: обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества; формирование оптимальной структуры управления экономикой города; сокращение расходов из бюджета города на содержание неэффективно используемого имущества». Подготовку к приватизации и продажу осуществляет управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

ИА «Орелград»