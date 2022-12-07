Чиновники велели очищать дороги от снега в порядке очереди

Приоритет обещают отдать дорогам, по которым пролегают школьные маршруты.

Власти Мценского района определили очередность работ по зимнему содержанию, иными словами расчистке от снега и наледи, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. В администрации района отметили, что очередность была утверждена в соответствии с решением Мценского районного Совета народных депутатов, принятым еще в 2014 году. Данный документ регулирует на местном уровне основы организации дорожной деятельности.

Согласно решению властей, вне очереди будут расчищаться дороги в случае возникновения экстренных ситуаций — по заявкам в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мценского района. Подобное возможно в случае возникновения угрозы жизни граждан либо если дорогу надо расчистить для похоронной процессии к месту погребения. В первую очередь расчищать обещают дороги, по которым пролегают школьные маршруты.

Вторая очередь — обеспечение проезда к центральным населенным пунктам и в границах этих населенных пунктов; третья очередь — обеспечение проезда к отдаленным населенным пунктам и в границах этих населенных пунктов. В случае возникновения необходимости проведения механизированной расчистки дорожного покрытия, следует подать заявку в Единую дежурно-диспетчерскую службу, — отметили также в администрации Мценского района. Заявки принимаются круглосуточно.

К слову, недавно в Мценском районе в новой редакции была утверждена муниципальная программа содержания автомобильных дорог. Ее основными целями являются обеспечение сохранности местных дорог и увеличение срока службы дорожного покрытия. Общие расходы на программу составят почти 219 миллионов рублей, из которых более 48 миллионов планируется выделить из муниципального бюджета. Действие документа рассчитано по 2025 год.

В ближайшие годы планируется отремонтировать примерно треть всех местных дорог, ликвидировать так называемый транспортный разрыв по автомобильным дорогам с твердым покрытием, ведущим к 29 населенным пунктам с численностью населения около 700 человек. Еще одна поставленная задача: увеличение на 20 процентов обеспеченности населенных пунктов и на пять процентов проживающего в них населения Мценского района круглогодичным всепогодным автомобильным сообщением.

ИА «Орелград»