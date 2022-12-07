На Орловщине расходы на медстрахование превысят 11,8 миллиарда рублей

Облсовет утвердил бюджет ТФОМС на 2023 год и плановый трехлетний период.

Депутаты Орловского облсовета согласовали представленный им на обсуждение проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ был рассмотрен во втором чтении. Согласно ему предусмотрено увеличение размера средних подушевых нормативов финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. Они составят на 2023 год – 15 823,6 рубля, на 2024 год – 16 966,6 рубля, на 2025 год – 17 899,76 рубля.

Установление новых подушевых нормативов привело к увеличению объема субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области: в 2023 году – на 638,22 миллиона рублей, в 2024 году – на 826,83 миллиона, в 2025 году – на 1,508 миллиарда рублей. С учетом указанных поправок основные характеристики бюджета ТФОМС выглядят так.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда составит в 2023 году 11,861 миллиарда рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, – 11,558 миллиарда. На 2024 год общий объем доходов планируется в размере 12,714 миллиарда рублей, на 2025 год – 13,396 миллиарда. Общий объем расходов бюджета Фонда установлен в аналогичных размерах, то есть бюджеты Фонда на ближайшие три года планируются бездефицитными.

Также депутатами облсовета был уточнен размер нормированного страхового запаса. Он формируется в составе бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Величина данного запаса на 2023 год установлена в объеме 1,876 миллиарда рублей, на 2024 год – 1,996 миллиарда, на 2025 год – 2,087 миллиарда рублей. Также был уточнен размер норматива расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Он составит 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

ИА «Орелград»