Орел занял 14 место в рейтинге вредных привычек

Регионы ранжировались по степени отсутствия вредных привычек у местных жителей.

Аналитики РИА Рейтинг по заказу агентства РИА Новости провели исследование, составив национальный рейтинг по отсутствию вредных привычек у местного населения. В лидерах традиционно оказались республики Северного Кавказа, в числе замыкающих список – регионы Сибири и Дальнего Востока. Орловская область заняла в рейтинге высокое 14-е место. Поясним, что каждому региону присваивались рейтинговые баллы. Они в целом варьируются от 11,4 у Хакассии до 100 у Чечни.

Кстати, Орловская область по итогам 2021 года набрала меньше рейтинговых баллов, чем по итогам 2020 года – 79,4 против 81,4. Тем не менее, Орловщина заняла высокое место в национальном рейтинге, лишь немного уступив лидерские позиции в ЦФО и Черноземье некоторым своим соседям. Выше расположились Рязанская, Брянская и Тамбовская области, занявшие в национальном рейтинге 5, 8 и 11 места соответственно. В основу исследования аналитики заложили шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения.

«При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, — сообщает РИА Рейтинг. — Использовались показатели за последние три года (2019-2021 гг.), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе».

Лидирующая тройка не изменилась. Как и год назад первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, а следом за ними расположилась Республика Ингушетия. Сложившийся веками образ жизни и строгие традиции характерны для республик Северного Кавказа, что во многом объясняет слабую распространенность вредных привычек в регионе. По таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, данные республики традиционно занимают высокие позиции в списке регионов, что свидетельствует об их низкой распространенности среди местных жителей.

Орловскую область тоже можно отнести к числу лидеров, ведь она вошла в топ-15. Составители отмечают, что во всех регионах лидирующей группы есть как сильные, так слабые стороны. Для них, например, характерно низкое потребление табачных изделий, что выражается высокими позициями по данному показателю. Также стоит отметить, что по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, лидирующие регионы находятся в верхней половине или середине списка. Слабыми сторонами для них являются объемы потребления алкоголя и показатели, характеризующие распространение наркотических средств.

«Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт в нашей стране по итогам 2021 года, по расчетам РИА Рейтинг, составил 9,1 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, заметно вырос. В 39 регионах уровень продаж ниже, чем в среднем по стране. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Удмуртская Республика, Забайкальский край и Республика Карелия», — резюмируют авторы исследования.

ИА «Орелград»