Орловский боксер Эдуард Трояновский возглавил ДЮСШ № 9

Боксер и кикбоксер приступил к исполнению обязанностей директора спортивной школы.

Известный спортсмен Эдуард Трояновский возглавил Детско-юношескую спортивную школу № 9. Об этом он сообщил на своей странице в VK.

«Сегодня приступил к обязанностям и.о. Директора ДЮСШ-9. Впереди нас ждёт много работы на благо наших детей!», — написал Эдуард.

Трояновский добился больших успехов сразу в двух видах спорта — боксе и кикбоксинге. В качестве боксера он был чемпионом мира по версиям IBF и IBO, чемпионом Азии по версии PABA и чемпионом Европы по версии WBO. Как кикбоксер, Эдуард становился чемпионом Европы и России.

ИА «Орелград»