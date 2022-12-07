Орловское «катание яиц» стало объектом культурного наследия

Региональный каталог нематериальных памятников стал шире.

Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, важные изменения решено внести в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области. Само решение было принято в ходе очередного заседания рабочей группы экспертов. Они изучили вопрос внесения в указанный каталог объекта «Традиционная пасхальная игра жителей деревни Липовец Ливенского района Орловской области».

В работе заседания приняли участие сотрудники Орловского областного центра народного творчества и приглашенный эксперт Бэла Леонова, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой культурного наследия Орловского государственного института культуры. «По результатам работы было принято единогласное решение о внесении рассмотренного объекта в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области», — сообщили в Центре.

Что касается нового нематериального памятника, то эксперты описывают его так: в Ливенском районе Орловской области в XX веке бытовала соревновательная игра «Катание яиц на Пасху». В 60-х годах прошлого столетия в такую игру особенно часто играли в деревне Липовец, селе Коротыш и в городе Ливны на улице Пионерской. Есть свидетельства, что в селе Успенское еще в 2010 года была жива эта традиция.

«Двое или трое мужчин заранее готовили каток (неглубокая яма с гладким дном и деревянным наклонным желобом – лотком), чаще всего на гумне или у кого-либо во дворе под навесом, чтобы дожди не размыли землю, — рассказывают в Центре. — Такой каток могли использовать для игры 2-3 года. В деревне Липовец к празднику делали 3-4 катка. В день Светлого Христова Воскресения, после праздничного богослужения и разговления все выходили на улицу. Молодежь пела и плясала под гармошку, а мальчишки начинали катать крашеные яйца».

К вечеру, продолжают эксперты, у катков собирались взрослые мужчины. Яйца игроки приносили в решете, переложив их тканью, чтобы не разбить. В центр катка, по лотку на кон, закатывали равное количество яиц (по одному или два) от каждого игрока. После этого начиналась игра – каждый участник по очереди пускал по желобу яйцо. Если оно, скатившись в центр, не встречало препятствий и оставалось на кону, то ход переходил к другому игроку. Если же оно выбивало другие яйца в кругу, то игрок забирал себе выбитые яйца, сохраняя за собой право следующего хода.

«Самое быстрое и крепкое яйцо называли гонОк, — поясняют специалисты. — Оно, как правило, было небольшого размера и имело почти круглую форму. Каток периодически подметали, так как осыпающаяся со стенок земля мешала игре. Иногда игроки пытались жульничать, приносили утиные яйца или деревянные. Из игры таких хитрецов быстро выгоняли. Если кто-либо проиграл все принесенные яйца, то он мог положить в центр катка денежную купюру, придавив ее яйцом, то есть выкупить, забрать два яйца с кона, и продолжить игру. После этого игра приобретала новые краски. Всем хотелось выбить яйцо с купюрой».

В Центре говорят, что подобная игра так захватывала игроков, что могла продолжаться всю ночь, а то и несколько дней в подряд. Удачливые игроки возвращались домой с целым решетом крашеных яиц.

ИА «Орелград»