Простые орловцы помогут депутатам при принятии важных решений

Условия проведения общественных обсуждений утвердил Орловский облсовет.

Утверждено положение о порядке проведения общественных обсуждений, организатором которых является Орловский областной Совет народных депутатов. Документ был принят на прошедшем заседании регионального парламента. Согласно ему, общественное обсуждение проводится в отношении общественно значимых для Орловской области вопросов, решение которых относится к компетенции Орловского облсовета. Процедура не предусмотрена для проектов решений, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия в соответствии с законодательством РФ и Орловской области. Напомним, что проекты решений предварительно изучает прокуратура и сотрудники Минюста.

«Основной целью проведения общественного обсуждения является выявление общественного мнения в отношении общественно значимых вопросов и проектов решений», — следует из документа.

Обсуждение разрешено проводить в нескольких формах: очно, через средства массовой информации и через интернет, в том числе на официальном сайте областного Совета. Инициаторами вправе выступать парламентские комитеты.

Очное общественное обсуждение проводится путем проведения публичной встречи представителей комитета облсовета, являющегося инициатором, с участниками мероприятия. Предварительно комитет должен утвердить программу общественного обсуждения и обеспечить его участников необходимыми информационными материалами.

«Участники очного общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по предмету очного общественного обсуждения», — говорится в документе.

Итоговый протокол затем направляется на рассмотрение в органы государственной власти Орловской области, государственные организации или другие органы.

ИА «Орелград»