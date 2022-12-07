В Орле готовят интерактивную карту всех убежищ

Для жителей старшего поколения планируется установка объявлений на домах, информационных указателей и табличек.

Власти планируют создать интерактивную карту всех орловских убежищ, которой можно будет воспользоваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом заявил Игорь Тарасов, начальник управления безопасности городской администрации, на встрече жителей Северного района с депутатами и чиновниками.

В социальных сетях многие орловцы регулярно рассказывают, что не знают, куда бежать в случае возникновения ЧС. Также поступают жалобы на состояние подвалов многоквартирных домов, которые по словам властей должны использоваться в качестве укрытий.

Интерактивная карта отчасти поможет решить возникшие сложности, однако она не подходит многим людям старшего поколения. Поэтому не менее актуальным остается вопрос с удобной маршрутизацией — табличками, объявлениями на домах и информационными указателями.

По заверениям областных властей, вопрос с убежищами должен быть успешно закрыт до 20 декабря.

ИА «Орелград»