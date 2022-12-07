В Орле подвели итоги уникального конкурса для сельских ребят

Названы победители конкурса детского вокального творчества «Звездочка провинции».

В Орле оглашены официальные результаты VII Областного конкурса детского вокального творчества «Звездочка провинции». Как уже писал «Орелград», этот конкурс уникален тем, что он предназначен исключительно для ребят, проживающих в сельской местности. Организаторы ставят задачу выявления и поддержки одаренных сельских детей. Конкурс проводился в два этапа. Первый состоялся в дистанционной форме, на этом этапе члены жюри оценивали видеоролики с выступлениями участников.

На втором этапе участники, набравшие наибольшее количество баллов, выступили на заключительном концерте в концертном зале Орловского областного центра народного творчества. В этом учреждении рассказали, что всего участие в конкурсе приняли солисты и ансамбли из 19 районов Орловской области. На суд жюри поступило 73 заявки. В целом участниками стали 12 ансамблей и около 60 исполнителей. Председателем жюри была Галина Кастко, заслуженный работник культуры России, педагог по вокалу Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского.

В заключительном концерте приняли участие конкурсанты из Новодеревеньковского, Мценского, Болховского, Троснянского, Хотынецкого и Ливенского районов, из города Болхова и Орловского муниципального округа. «На одной сцене зажглись лучшие из лучших, самые яркие и мы уверены большие будущие звезды!», — так комментируют прошедшее мероприятие в Орловском областном центре народного творчества.

Полный список победителей, лауреатов VII областного конкурса детского вокального творчества «Звездочка провинции» опубликован на сайте указанного Центра. Укажем, что дипломами лауреата I степени жюри постановило наградить: Ивана Баркалова, МБУ «Районный центр культуры Новодеревеньковского района» (руководитель Юлия Кирюхина); Веронику Панкратову, МБУ ДК «Олимп» Орловского муниципального округа (руководитель Наталья Яшкина); вокальный ансамбль «УММКА», МБУДО «Дом детского творчества» г. Болхова (руководитель Татьяна Овчинникова). Специальный диплом фестиваля получил ансамбль «Веселые нотки», представляющий детсад № 12 деревни Малая Куликовка Орловского муниципального округа (руководитель Валентина Салопанова).

ИА «Орелград»