Во Мценске открыли площадку для обучения управлению беспилотниками

7.12.2022 | 17:38 Новости, Общество

Именно во Мценске появилась образовательная программа «Кибердром», которой пользуются другие регионы России.

На базе Мценского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева состоялось открытие площадки «Кибердром», позволяющей освоить навыки управления беспилотниками. Об этом сообщили в департаменте промышленности и торговли.

«Мценск стал таким уютным уголком для «Кибердрома»: здесь родилась одноименная образовательная платформа, и сегодня вся страна ею пользуется для того, чтобы получить навыки управления беспилотниками. И сегодня мы здесь с вами открываем первую в России, уникальную площадку для полетов беспилотников и отработки навыков управления ими», – рассказал директор Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева Андрей Катунин.

В рамках мероприятия для гостей были организованы экскурсии на крупнейшем заводе по производству аэродромной спецтехники в России АО «Завод специальной техники» и предприятию по переработке отходов печатных плат ООО «НПО Аурус», расположенных во Мценске.

ИА «Орелград»

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