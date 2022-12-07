Жителям поселка Зареченский после визита прокурора отключили отопление

Перед проверкой, на которую выезжал Алексей Тимошин, людям включили отопление, а потом снова выключили.

Жители поселка Зареченский, к которым недавно с проверкой приезжал прокурор Тимошин, снова пожаловались на отключение отопления. Об этом люди сообщили в социальных сетях.

Напомним, после многочисленных жалоб на невыполнение обязательств по отапливанию жилых помещений, прокуратура объявила о проведении проверки. В результате визита Алексея Тимошина многие чиновники получили прокурорские представления, однако ситуация к лучшему не изменилась.

«Все проверки прошли и нам решили выключить (!) отопление полностью! Сейчас батареи ледяные!!! При этом, когда приезжал Тимошин, кто-то предупредил МУП о проверке и батареи, как всегда, нагрели. И потом несколько дней грели. Сегодня — катастрофа! Товарищи в теплосетях, вы там в своем уме???», — написала одна из местных жительниц.

Отметим, что на проблемы с отоплением жалуются не только в поселке Зареченский. Традиционный орловских властей провал подготовки к отопительному сезону обернулся холодами также для многих жителей Заводского района Орла. В частности, на недостаточную температуру теплоносителя жалуются жители 909 квартала.

ИА «Орелград»