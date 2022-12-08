60-летний орловец погиб в результате ночного пожара

В Ливенском районе сгорел жилой дом.

Сегодня ночью в деревне Суслово Ливенского района в результате пожара погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 00.44. Когда пожарные приехали, кровля уже пылала по всей своей площади и отчасти обрушилась внутрь.

Спасти дом не удалось, он выгорел изнутри. Но пожарные не дали огню распространиться на соседние строения.

В помещениях сгоревшего дома было обнаружено тело погибшего жителя. Причины возгорания устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»