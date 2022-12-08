Численность рабочей силы выросла в Орловской области

Количество потенциальных работников приросло почти на 4000 человек.

Орелстат обнародовал оперативные данные о числе жителей региона, которые потенциально могут и готовы работать. Так, по итогам проведенного обследования, численность рабочей силы в Орловской области (люди в возрасте 15 лет и старше) в августе-октябре 2020 года составила 352,5 тысячи человек. Для сравнения, в июле-сентябре 2022 года она составляла 348,9 тысячи человек, то есть количество потенциальных работников в регионе выросло на 3600 человек.

Отметим, что в отчетном периоде времени в экономике региона были заняты 339,7 тысячи человек, а еще 12,8 тысячи орловцев не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Последние в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Периодом ранее в экономике были заняты 336,5 тысячи человек и 12,5 тысячи не имели занятия. Это означает, что в регионе более чем на три тысячи выросло количество работников, однако в то же время количество безработных выросло на 300 человек.

Подчеркнем, что речь идет не об официально зарегистрированных безработных, которые состоят на учете в областной службе занятости, а об их общем количестве. По сути, методика Международной Организации Труда учитывает и так называемую скрытую безработицу, то есть тех, кто, оставшись без работы, не идет на «биржу труда», а ищет новую работу самостоятельно. Отметим, что оцененный по методике МОТ уровень безработицы в Орловской области составляет 3,6 процента, а уровень регистрируемой безработицы – 0,7 процента. Уровень занятости в регионе оценивается аналитиками в 55,4 процента – в связи с тем, что 260,2 тысячи орловцев не входят в состав рабочей силы, так как являются детьми или уже очень пожилыми гражданами.

ИА «Орелград»