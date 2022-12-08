Депутат Вдовин обвинил орловскую мэрию в провале отопительного сезона

До недавнего времени у мэра не было заместителей по ЖКХ, а назначенный Ничипоров не имеет соответствующего опыта и образования.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин обвинил мэрию в провале отопительного сезона, из-за которого сейчас страдают жители Заводского района Орла.

Вдовин встретился с недовольными горожанами и убедился в справедливости их негодования. В этом году Орел не смог получить паспорт готовности к отопительному сезону и последствия этого жители ощущают на себе.

По мнению Вдовина, корень проблем в том, что мэрия не способна наладить взаимодействие между управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями.

«Почему до сих пор никто не уволен непонятно. Да что тут говорить, до недавнего времени в структуре администрации города не было заместителя мэра по ЖКХ, да и назначенный сегодня Ничипоров не имеет образования и опыта управления системой ЖКХ», — возмутился Михаил Вдовин.

По словам депутата, он уже обратился в прокуратуру с требованием вмешаться в происходящее и наказать виновных.

ИА «Орелград»