Орловцу вынесли приговор за плохое содержание свиней

Руководитель организации проявил упрямство, которое довело его до суда.

В Орловской области мировой суд Ливенского района рассмотрел уголовное дело по статье 315 УК РФ. Она предусматривает ответственность за неисполнение решения или приговора суда. В данном случае фигурантом дела стал руководитель свиноводческого предприятия из Ливенского района. Причем данная история выглядит довольно удивительной – в подобных случаях обычно все проблемы решаются без возбуждения уголовных дел.

Как рассказали в Территориальном управлении Россельхознадзора, все началось в декабре 2020 года, когда специалисты этого ведомства провели в ливенском колхозе внеплановую выездную проверку. Инспекторы выявили тогда целый ряд нарушений ветеринарных правил содержания свиней, а также правил утилизации биологических отходов. На компанию были оставлены административные материалы, которые рассмотрел Ливенский районный суд.

«Учитывая высокий риск возникновения и распространения опасных заболеваний, суд принял решение о приостановлении деятельности свинотоварной фермы, — поведали в ТУ Россельхознадзора. — Однако по истечении срока административного приостановления деятельности предприятие так и не устранило нарушения, о чем незамедлительно была проинформирована Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. В свою очередь прокуратура обратилась в Ливенский районный суд с заявлением о понуждении свиноводческого предприятия к устранению нарушений ветеринарного законодательства».

И вновь суд поддержал позицию надзорного органа. Он обязал свиноводческое предприятие в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить содержание свиней в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Практика показывает, что такого срока свиноводам обычно оказывается достаточно для устранения нарушений. Но в данное случае, как сообщается, «исполнение решения суда было также проигнорировано, что в дальнейшем неоднократно подтверждалось проверками Управления Россельхознадзора и Федеральной службы судебных приставов по Орловской области».

Закончилось все тем, что в марте 2022 года в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ — по факту неисполнения требований исполнительного листа. Материалы данного дела и рассмотрел мировой суд. Он признал подсудимого виновным и наказал штрафом, величину которого в Россельхознадзоре называть не стали. Добавим, что обвинительный приговор не был обжалован и в декабре 2022 года вступил в законную силу.

ИА «Орелград»