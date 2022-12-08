Орловцы получили почти 13 тысяч КЭП

Налоговые электронные подписи скоро вытеснят коммерческие.

В Орловской области на текущий момент налоговыми органами жителям региона выдано почти 13 тысяч квалифицированных электронных подписей (КЭП). Такие данные приводит Управление ФНС России по региону. В ведомстве подсчитали, что подписи получили уже более 90 процентов от числа плательщиков, обязанных в своей деятельности применять их для взаимодействия с налоговыми органами в электронном виде. Статистика выдачи постепенно растет. Например, в октябре сообщалось, что орловцы получили 11 тысяч подписей на тот момент.

Напомним, что КЭП выдает Удостоверяющий центр ФНС. Ранее такие услуги оказывали коммерческие центры. Однако выданные ими электронные подписи утратят свое действие с 1 января 2023 года. Поэтому налоговики призывают тех орловцев, кто еще не получил КЭП, не терять время и обратиться УЦ для получения новой подписи. В Орловской области действуют три пункта выдачи КЭП, расположенные по следующим адресам: г. Орел, Московское шоссе, д. 119; г. Ливны, ул. Селищева, д. 2б; г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 24.

«Обращаем внимание, что услуга по выпуску КЭП предоставляется экстерриториально, и, в случае необходимости, получить ее можно в любом пункте выдачи, независимо от места постановки на налоговый учет, — уточнили в региональном УФНС. — Для получения подписи заявителю необходимо предоставить паспорт, номер СНИЛС, ИНН и носитель ключевой информации (токен), который можно приобрести в вендинговых аппаратах, расположенных в операционных залах налоговых органов региона».

При получении КЭП необходимо помнить, что участники электронного взаимодействия обязаны не передавать принадлежащие им ключи электронной подписи третьим лицам. Нельзя использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена. Кроме того, владельцы обязаны уведомлять удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, о факте компрометации ключа электронной подписи в срок не более одного рабочего дня.

ИА «Орелград»