Отчаянные орловцы ездят на байках по тонкому льду: видео

8.12.2022 | 15:23 Видео, Новости, Общество

Толщина льда сейчас безопасна для пешеходов, но смертельно опасна для мотоциклистов.

В социальных сетях опубликовано видео с экстремальными развлечениями орловцев. На записи видно, как мужчина в самом центре Орла рассекает на байке по тонкому льду реки Ока.

В МЧС знают о произошедшем и считают подобные развлечения смертельно опасными. Дело в том, что толщина льда сейчас не превышает 10 сантиметров. Этого достаточно, чтобы пешеходы могли себя чувствовать в безопасности, но мотоциклисты подвергают себя неоправданному риску.

ИА «Орелград», видео «Город Орел! Орловчане ВКонтакте» 

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