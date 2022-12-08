Проверку Красного моста и лифтов проведет КСП по поручению облсовета

Региональные парламентарии определились с перечнем поручений аудиторам.

Орловский областной Совет народных депутатов на своем прошедшем заседании сформировал и утвердил традиционный перечень поручений для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год. Постановление направлено в КСП, а контроль за его исполнением возложен на парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам. Как уже рассказывал «Орелград», поручения аудиторам дают не только парламентские фракции, но и отдельные депутаты – такое право им делегировано федеральным и региональным законодательством.

В список поручений на текущий момент включено более 20-ти пунктов. Каждый из них представляет собой конкретную просьбу проверить тот или иной объект либо мероприятие. Например, под №1 в перечень поручений включена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в городе Орле. Ремонт этого объекта уже оброс многочисленными скандалами, в том числе уголовными.

Также депутаты поручили аудиторам провести в будущем году проверку эффективности использования средств некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Особое внимание парламентарии просят обратить на оплату работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовых шахт, разработке проектной документации и сами работы по ремонту, замене и модернизации лифтов в многоквартирных домах.

Кроме того, парламентарии просят проверить финансово-хозяйственную деятельность АО «Орелгортеплоэнерго» за 2021-2022 годы, АО «Орелоблэнерго» за 2022 год и бюджетные средства, выделенные казенному учреждению «Орелгосзаказчик». В последнем случае депутатов интересуют вопросы целевого и эффективного использования бюджетных средств при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции. Финансирование таких работ ведется по линии государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области».

Заметную долю в перечне занимают вопросы, так или иначе связанные со здравоохранением. Например, в перечень включена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Орелфармация». Также парламентарии просят провести анализ эффективности использования имущества, закупленного центральными районными больницами в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021-2022 годах. Кроме того, КСП попросили проверить эффективность использования бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов. Финансирование данных мероприятий предусмотрено региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ИА «Орелград»