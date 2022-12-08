В Орле открыли мемориальную доску в честь первого секретаря Орловского обкома КПСС Мешкова

8.12.2022 | 17:35 Новости, Общество

Чиновник прожил в этом доме почти 30 лет.

В Орле на улице Пролетарская, 3 была открыта памятная доска в честь первого секретаря Орловского обкома КПСС, члена ЦК КПСС, председателя Орловского облисполкома, депутата Верховного Совета СССР Федора Мешкова.

«Орёл вошёл в число городов, получивших наибольшие разрушения в Великую Отечественную войну. Фёдор Степанович Мешков стал одним из тех, кто возрождал его из пепла. Посмотрите, сколько заводов и фабрик, объектов культурного наследия, больниц, институтов, школ и детских садов в том числе при его участии появилось в те непростые годы! Мы благодарны тому поколению управленцев-ветеранов, труженикам за их работу!» — обратился к орловцам Почётный гражданин Орловской области Николай Кутузов.

ИА «Орелград»

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