В Орле водитель иномарки врезался в троллейбус

Пострадала женщина, ехавшая в троллейбусе стоя.

Вчера вечером на улице Максима Горького водитель автомобиля «Ауди А6» врезался в рейсовый троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 16.45 32-летний водитель иномарки ехал по Горького со стороны Андрианова в направлении Приборостроительной. В районе дома № 105 мужчина въехал в троллейбус ЗИУ-9, который следовал справа в попутном направлении.

70-летняя бабушка, ехавшая в троллейбусе стоя, упала и получила травмы. После оказания медицинской помощи её отпустили.

ИА «Орелград»