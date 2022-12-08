В Орле водитель иномарки врезался в троллейбус

8.12.2022 | 13:54 Новости, Происшествия

Пострадала женщина, ехавшая в троллейбусе стоя.

Вчера вечером на улице Максима Горького водитель автомобиля «Ауди А6» врезался в рейсовый троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 16.45 32-летний водитель иномарки ехал по Горького со стороны Андрианова в направлении Приборостроительной. В районе дома № 105 мужчина въехал в троллейбус ЗИУ-9, который следовал справа в попутном направлении.

70-летняя бабушка, ехавшая в троллейбусе стоя, упала и получила травмы. После оказания  медицинской помощи её отпустили.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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