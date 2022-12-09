Белгородскому губернатору задали вопрос об орловских мобилизованных

9.12.2022 | 14:02 Новости, СВО

Глава приграничного региона пообещал оперативно помочь военнослужащим.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вчерашнего стрима в социальных сетях ответил на вопрос об орловских мобилизованных, прибывших в его регион.

«Скажите, пожалуйте, почему негде разместить орловских ребят. Почему они должны сами что-то придумывать, где им спать, что вообще творится?», — спросила главу приграничного региона женщина из Орла.

Гладков ответил, что Белгородская область больше всех помогает армии, но он не в курсе происходящего с орловцами, и ему нужна конкретика. По словам губернатора, у него хорошие отношения с военными и он постарается максимально быстро оказать помощь.

ИА «Орелград»

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