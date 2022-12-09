До конца года в Орле появятся еще девять «умных остановок»

Они будут монтированы на Комсомольской, Октябрьской и Карачевском шоссе.

До конца 2022 года в Орле появятся еще девять «умных остановок». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В дополнение к 16 уже имеющимся объектам новые «умные остановки» будут установлены на Комсомольской, Октябрьской и на Карачевском шоссе.

«В реальном времени они будут рассказывать о прибывающем транспорте. Причём «рассказывать» – в буквальном смысле! Оборудование оснащено звуковым модулем, чтобы в курсе транспортной ситуации оставались и слабовидящие люди. Для «озвучивания» нужно будет нажать специальную кнопку. Время до прибытия транспорта «умные остановки» будут рассчитывать исходя из реальной ситуации на дорогах, учитывая пробки, снегопад или сильный дождь», — рассказали в мэрии.

Помимо этого на экранах новых установок можно будет узнать время, дату и температуру воздуха. А предусмотренная тревожная кнопка поможет быстро вызвать экстренные службы.

ИА «Орелград»