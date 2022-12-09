Из-за гриппа орловские школьники уходят на дистанционное обучение и карантин

9.12.2022 | 12:07 Медицина, Новости, Образование

В Ливнах каждый пятый ученик школы № 2 болен.

Орловцы массово заболевают гриппом и ОРВИ, что заставляет некоторые учебные заведения переходиться на дистанционное обучение и закрываться на карантин.

По сообщению «ПРИНТ ТВ», в Ливенской школе № 2 болен каждый пятый ученик. В связи с этим руководство приняло решение перейти на «дистанционку». Она продлится как минимум до 15 декабря.

В Орле жители сталкиваются с трудностями при попытке вызвать врача-педиатра на дом, а в детских поликлиниках наблюдаются огромные очереди. По состоянию на начало декабря в регионе гриппом и ОРВИ болели восемь тысяч человек.

ИА «Орелград»

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