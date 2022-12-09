Орловцы рассказали главе депздрава о пожилом пациенте, лежащем в собственных фекалиях

9.12.2022 | 15:06 Медицина, Новости

Пожилой пациент проходит лечение в отделении сосудистой хирургии областной клинической больницы.

Глава областного департамента здравоохранения Игорь Петчин в социальных сетях ответил на обращения орловцев по поводу пожилого пациента, которого медицинский персонал оставил лежать в собственных фекалиях.

Фотографии были размещены в одном из сообществ VK. По сообщению автора, ненадлежащий уход за пациентом зафиксирован в отделении сосудистой хирургии областной клинической больницы.

«Спасибо за информирование. На основании обращения департамент здравоохранения организует проверку с принятием мер реагирования. Этого пациента я возьму на особый контроль с отслеживанием тактики лечения», — сообщил Петчин.

Также новый глава депздрава рассказал о планах лично побывать во всех больницах региона — начиная с районных и заканчивая городскими.

ИА «Орелград» 

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