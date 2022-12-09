Орловские перевозчики Кривовы подали в суд на чиновников

9.12.2022 | 13:53 Закон и порядок, Новости

Предприниматели оспаривают решение об одностороннем расторжении контракта на обслуживание одного из своих маршрутов.

Предприниматели Кривовы, занимающиеся пассажирскими перевозками, решили оспорить в суде решение мэрии о расторжении контракта на обслуживание маршрута № 9.

Ранее перевозчики обвинили первого заммэра Вадима Ничипорова в коррупции и желании выдавить Кривовых с рынка. Мэрия, в свою очередь, объявила об расторжении муниципального контракта с Кривовыми в одностороннем порядке. Причиной были названы жалобы пассажиров, подтвердившиеся в ходе проверки.

Предприниматели записали несколько открытых видео-обращений к руководству Следственного комитета и прокуратуры. В них Кривовы заявляют о предвзятом отношении городских властей и оспаривают выявленные нарушения.

ИА «Орелград»

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