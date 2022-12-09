Полномочия в сфере защиты несовершеннолетних конкретизируют

Депутаты облсовета одобрили поправки в региональный закон.

Региональные парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в Закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий». В новой редакции этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Новелла продиктована изменениями в федеральном законодательстве. Поправками конкретизируется перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий.

Также законопроектом уточняются формы контроля за осуществлением органами местного самоуправления данных государственных полномочий. Так, органы местного самоуправления получили право на финансирование указанных полномочий за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. При этом для деятельности комиссий им разрешено дополнительно использовать собственное имущество – как материальные ресурсы, так и финансовые средства.

Власти на местах вправе принимать в пределах своей компетенции правовые акты, обязательные для исполнения на территориях муниципальных районов, муниципальных и городских округов. При этом они обязаны оказывать содействие органам исполнительной власти Орловской области, которые занимаются вопросами защиты прав несовершеннолетних. Также местные чиновники обязаны исполнять предписания уполномоченных органов об устранении нарушений, выявленных в деятельности комиссий, и обеспечивать эффективное использование имущества и финансовых средств, выделенных на указанные цели.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что за 10 месяцев 22022 года в регионе в рамках мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия «социальными патрулями» было осуществлено 833 выезда, проверено 2140 семей и 2424 подростка. В результате было выявлено 194 различных нарушения закона, по которым были составлены административные материалы. Кроме того, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД за отчетный период времени было проведено 1690 лекций в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний. Лекции читались в том числе в дистанционном формате с использованием мессенджеров и социальных сетей.

ИА «Орелград»