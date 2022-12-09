С мэрии Орла взыскали полмиллиона за разбитую иномарку

Суд установил, что причиной аварии стало плохое состояние дороги.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению компании «Партнер Агро» к муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, были привлечены муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Исковые требования были мотивированы «причинением автомобилю истца ущерба в связи с ненадлежащим исполнением уполномоченными органами обязанности по содержанию и эксплуатации дорог общего пользования». Как следует из материалов дела, истцу на праве собственности принадлежит автомобиль Mercedes Benz S-350. В мае 2022 года иномарка угодила в выбоину. Полиция провела проверку и не нашла в действиях водителя состава административного правонарушения. Между тем, иномарка получила серьезные механические повреждения двух правых колес и диска заднего правого колеса.

Причиной аварии стали недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги на улице 4-й Курской. Параметры выбоины, в которую угодила иномарка, были запротоколированы. Ее глубина составляла 0,15 метра, ширина — 0,65 метра, а длина — 1,36 метра. Автовладелец после аварии обратился к механикам для определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. Согласно представленному в материалах дела заключению, цена ремонта составила 557 тысяч рублей.

Данную сумму истец решил взыскать с администрации, поскольку дорога принадлежит муниципалитету. Кстати, истец обращался в МКУ «УКХ г. Орла» с требованием о выплате стоимости восстановительного ремонта автомобиля, но его претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. Впрочем, этой организации уже не существует, ей на смену пришел объединенный муниципальный заказчик. Изучив материалы дела, арбитраж решил исковые требования удовлетворить и с учетом стоимости проведенной экспертизы взыскал с муниципального образования «Город Орел» в пользу компании-автовладельца 560 тысяч рублей.

ИА «Орелград»