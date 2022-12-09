В Госдуме усомнились в психическом здоровье орловского коммуниста, предложившего отправить собак на фронт

9.12.2022 | 12:15 Новости, Политика

Инициативу Виктора Макарова раскритиковал первый запред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов усомнился в психическом здоровье орловского депутата-коммуниста Виктора Макарова, предложившего отправить бездомных собак в зону СВО для подрыва вражеских танков.

Напомним, во время рассмотрения вопроса о приюте для бездомных животных областной депутат Макаров призвал вспомнить опыт Великой Отечественной войны и задействовать собак на фронте. Позже в социальных сетях соратника по партии поддержал губернатор Андрей Клычков.

«Товарищ бредит. У него уже было подобное заявление. До этого он предлагал собак на корм в Китай отправлять. Относиться к этому нужно как к клиническим проявлениям, рассматривая это в динамике. Мне кажется, у него навязчивая идея. Естественно, никто её рассматривать не будет. Я думаю, даже его коллеги будут относиться к этому как к шутовству и балагану», — заявил Бурматов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

ИА «Орелград»

 

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