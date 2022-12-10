Болховских чиновников обязали организовать отведение талых вод

Судебный спор дошел до апелляционной инстанции.

Как сообщает прокуратура Болховского района, завершился довольно длительный судебный процесс по рассмотрению иска надзорного ведомства. История началась с того, что прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. В результате было установлено, что автомобильные дороги по улицам Ленина, Тургенева, Ломакина и Некрасова в городе Болхове не соответствуют требованиям ГОСТ.

В частности, на момент проведения проверки на них имелись многочисленные выбоины и неровности покрытия, не было тротуаров. Кроме того, на улицах Ленина, Некрасова и Ломакина не оказалось благоустроенной ливневки. Как указала в своем иске прокуратура, на указанных улицах ««водоотведение паводковых и дождевых вод сложилось естественным путем, централизованная система водоотведения (канализации), равно как и организованная система водоотводных канав на указанном участке местности отсутствует».

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района было направлено исковое заявление в Болховский районный суд с требованием обязать администрацию Болхова привести в соответствие с нормами ГОСТ указанные выше автомобильные дороги. Также истец просил обязать чиновников организовать отведение ливневых и талых вод. Судом первой инстанции исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

«Между тем, не согласившись с вынесенным решением суда, администрация города Болхова обжаловала его в апелляционном порядке, однако Орловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований прокурора, — сообщили в надзорном ведомстве. — Определением Орловского областного суда решение Болховского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации города Болхова без удовлетворения».

ИА «Орелград»