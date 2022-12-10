Клычков будет принимать по четвергам

Утвержден график личного приема граждан губернатором на 2023 год.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов утвердил график личного приема граждан губернатором и членами правительства региона на 2023 год. Попутно он же утвердил график личного приема граждан членами правительства в муниципальных образованиях – высокопоставленные чиновники будут регулярно выезжать на места, чтобы пообщаться с народом. Губернатора в выездном графике приемов нет, его личные приемы будут проводиться в областной столице.

Согласно плану-графику, глава региона Андрей Клычков будет принимать орловцев каждый третий четверг каждого месяца с 14:00 до 15:00. Вадим Соколов, который является первым заместителем губернатора, а также возглавляет администрацию губернатора и правительства, отвел себе для общения с народом каждый второй четверг каждого месяца. Приемы он будет начинать с 15:00. Отметим, что время окончания личного приема утверждено только для губернатора, для членов правительства такого ограничения нет.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам, будет вести приемы граждан по третьим вторникам каждого месяца с 15:00;

Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса – каждую вторую пятницу каждого месяца с 10:00;

Владимир Ивановский, заместитель губернатора по развитию инфраструктуры – каждый первый четверг каждого месяца с 10:00.

Что касается личного приема граждан членами правительства Орловской области в муниципальных образованиях, то для каждого из них определены конкретные даты и конкретные города и районы, которые они должны будут посетить. Например, Вадим Соколов 10 февраля должен провести прием граждан в Мценске, 21 апреля – в Хотынце, 14 июля – в Дмитровске, 27 октября – в Залегощи. С полной версией графика можно ознакомиться на официальном портале Орловской области.

Отметим, что выездной прием ведется в зданиях администраций муниципальных образований. Членам правительства поручено своевременно информировать глав городов, районов и округов о дате и времени проведения выездного приема граждан. Они также обязаны не просто обеспечить рассмотрение обращений граждан, но и оперативно принимать меры по решению поставленных в них вопросов и устранению причин, вызывающих поступление жалоб и повторных обращений.

Главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано разместить графики приема граждан губернатором и членами правительства в зданиях местных администраций. Кроме того, они должны «обеспечить информирование населения муниципальных образований о дате и времени проведения личного приема с использованием средств массовой информации».

ИА «Орелград»