Новый очаг АЧС зафиксирован под Орлом

Заболевание опять выявлено на территории Дмитровского района.

В Орловской области издан очередной губернаторский указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях. Документ принят на основании информации, поступившей в Орел из Федерального центра охраны здоровья животных. В этом учреждении были изучены патологические образцы от павшего дикого кабана. В результате было установлено, что зверь погиб от вируса АЧС.

Произошло это на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект в Дмитровске» Соломинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области. Место, где был найден павший кабан, теперь официально объявлено инфицированным объектом по африканской чуме свиней. На период действия карантина посещение данной территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала, запрещено.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни. Главе Дмитровского района на период действия карантина рекомендовано «обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан». Департаменту надзорной и контрольной деятельности поручено принять решение о регулировании численности дикого кабана на территории охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, прилегающих к территории инфицированного объекта в радиусе 30 км с изъятием до 100 процентов особей кабана. Все патологические образцы должны доставляться экспертам для проведения лабораторного мониторинга и выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых особей диких кабанов.

Указ незамедлительно вступил в силу, и будет действовать до отмены карантина. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Напомним, ранее на территории Дмитровского района уже трижды вводился карантин по АЧС. В двух случаях заболевание было обнаружено на территории крупного агрохолдинга, в его свиноводческих отделениях. В одном случае заболевание было выявлено у дикого кабана, труп которого был найден на территории охотничьего хозяйства «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района.

ИА «Орелград»