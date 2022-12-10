Общественники обсудят налоговые онлайн-сервисы

Управление налоговой службы анонсировало итоговое заседание Общественного совета.

В Орле 13 декабря состоится заседание Общественного совета, действующего при Управлении ФНС России по Орловской области. Как уточнили в названном ведомстве, в рамках заседания будет рассмотрено несколько вопросов, включая вопрос об электронных способах взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Члены совета и налоговики совместно проведут обзор наиболее популярных онлайн-сервисов, доступных на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Многие из них довольно популярны. В качестве примера можно привести интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию». С его помощью можно удобную дату и время для получения налоговых услуг. Согласно статистике регионального УФНС, за 10 месяцев текущего года более 12,9 тысячи орловцев записались в налоговые органы заранее, с помощью указанного ресурса.

«Сервис доступен для всех категорий налогоплательщиков: физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, — рассказали в УФНС. — Запись на прием доступна в течение ближайших двух недель. Преимущество онлайн-записи в том, что налогоплательщик гарантировано получит необходимую услугу в удобные для него день и час. Система автоматически обработает информацию и без очереди вызовет налогоплательщика на прием к инспектору».

В числе популярных услуг по онлайн-записи налоговики называют прием деклараций по форме 3-НДФЛ, прием и выдачу различных документов (заявлений, обращений и т.д.), вопросы урегулирования задолженности, выдачу квалифицированной электронной подписи (КЭП) и подключение к личному кабинету налогоплательщика. Об этом будут говорить члены Общественного совета. Они также обсудят вопросы декларирования физическими лицами доходов за 2021 года и вопросы взыскания задолженности с них, обсудят план своей работы на 2023 год.

«Общественный совет на протяжении 10 лет является консультативно-совещательным органом, содействующим орловскому региональному управлению налоговой службы в разработке предложений по совершенствованию практики налогового администрирования, а также повышению качества предоставления государственных услуг», — резюмируют в УФНС.

ИА «Орелград»