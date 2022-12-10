Пьянка в подвале обернулась для орловца уголовным судом

Мужчина ловко обчистил своего потерявшего бдительность собутыльника.

Житель Новодеревеньковского района Орловской области привлечен к уголовной ответственности за кражу мобильного телефона. Подробности данного уголовного дела сообщила пресс-служба Верховского районного суда. На скамье подсудимых оказался мужчина, который в январе 2022 года приехал погостить в райцентр Верховье. Там он встретился с тремя своими приятелями. Компания решила отметить встречу, причем выбрала для этого довольно странное место.

Как следует из материалов дела, собутыльники уютно устроились в подвале многоквартирного дома. Застолье началось около 22 часов вечера, а в третьем часу ночи наступила развязка. Подсудимый заметил, что его собутыльники утратили бдительность под воздействием спиртного. Он улучил момент, когда за ним никто не наблюдал, и стянул у одного из своих приятелей мобильный телефон стоимостью почти семь тысяч рублей. Для потерпевшего такой ущерб оказался значительным.

Приговором Верховского районного суда Орловской области гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ему назначено в виде 450 часов обязательных работ. При этом в суде пояснили, что данный приговор в биографии подсудимого является не первым, что и было учтено при назначении наказания. В 2022 году он еще трижды представал перед судами Железнодорожного района города Орла и Новодеревеньковского района за совершение подобных краж. Ранее ему также назначали в качестве наказания обязательные работы. С каждым разом их срок все увеличивался. В данном случае он был увеличен с 320 до 450 часов. Приговор районного суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»