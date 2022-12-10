В Орле наградят самого внимательного читателя

В регионе стартует традиционный литературный конкурс.

Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала старт приема заявок на IX областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель». Финал будет проведен в стенах данного учреждения 16 февраля 2023 года. Текущий конкурс проводится по произведениям К. Симонова «Дни и ночи» и В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Мероприятие пройдет в рамках празднования 80-летия со дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Основная цель конкурса – привлечение внимания молодежи и подростков к русской классической и современной литературе, популяризация произведений исторической, героико-патриотической тематики, — рассказали организаторы. — К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных, средне-профессиональных и высших учебных заведений области».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует 12 декабря в районах и городах Орловской области, он будет муниципальным. Второй этап — областной. Он стартует 30 января 2023 года и будет включать в себя финал и подведение итогов. Организаторы предупреждают, что при неблагоприятной социально-эпидемиологической обстановке проведение финала возможно в онлайн-формате на сайте библиотеки имени Бунина. Добавим, что конкурс вместе с библиотекой организует региональный департамент образования в лице Института развития образования.

Задачи конкурса: продвижение русских классических произведений в молодежной среде; побуждение интереса к прочтению и дальнейшему углубленному изучению произведений русских писателей; развитие интереса к отечественной истории, популяризация произведений героико-патриотической тематики. Кстати, форму проведения первого этапа и отбора участников определяют организаторы на местах. А второй этап проводится в форме ответов на предложенные вопросы. За ответ на каждый вопрос участник может получить от 1 до 2 баллов. Победители определяются по наивысшему количеству набранных баллов, они будут награждены дипломами.

В конкурсе может принимать участие молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе ученики 9-11-х классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодежь. Организаторы установили квоту: на конкурс приглашаются от каждого района, кроме Орловского, до трех участников, от городов Ливны и Мценска — до 10 участников от каждого, от Орла – до 50-ти участников. Орловский муниципальный округ также вправе делегировать до 10 участников, равно как такое же количество конкурсантов могут делегировать средние специальные и высшие учебные заведения.

ИА «Орелград»