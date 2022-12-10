В пивном клубе Орла нашли таинственный автомат

Судьбу всеми брошенного игрового автомата решил суд.

В Орле вступило в силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Заводской районный суд по заявлению прокурора Заводского района. Оно было подано в интересах неопределенного круга лиц. Это было заявление о признании права собственности на бесхозяйное имущество. В обоснование требований прокурор указал, что ранее в следственный отдел по СУ СК по Орловской области поступил материал проверки из полиции. Из документа следовало, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из пивных клубов был зафиксирован факт «осуществления игровой деятельности».

В ходе обследования помещения пивного клуба был найден игровой автомат во включенном состоянии, «на мониторе имелись различные варианты игр». В этот же день терминал был изъят полицией. С тех пор прошло уже достаточно много времени, но собственник терминала, изъятого сотрудниками полиции, все еще не установлен. С требованиями о возврате данного имущества в уполномоченные органы никто не обращался, своих прав на автомат никто не заявлял.

В связи с этим прокурор просил суд признать терминал, изъятый в ходе осмотра места происшествия, бесхозяйным, а затем обратить его в собственность Российской Федерации с последующей передачей в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областям для дальнейшей его реализации. Представительница УМВД России по городу Орлу заявленные прокурором требования в суде поддержала и назвала их законными и обоснованными. Владельцы пивного клуба в суд своего представителя не прислали.

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. Закон разрешает обращать такое имущество в собственность государства, что и было сделано судом. Добавим, что в Орле проводилась процессуальная проверка по факту осуществления незаконной азартной деятельности в вышеуказанном пивном клубе. По ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления. Словом, эта история полна тайн, которые так и остались нераскрытыми.

ИА «Орелград»