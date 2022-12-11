Ливенцам объяснили, как правильно поступить с надмогильным крестом

Любопытную памятку для горожан выпустила администрация райцентра Ливны.

Памятка появилась на сайте администрации города Ливны. В ней мэрия информирует горожан о том, как правильно поступить с надмогильным крестом. Памятка создана «в целях соблюдения правил благоустройства и поддержания порядка на городских кладбищах». На самом деле, озвученная проблема актуальна для многих городов. Согласно традиции, в день похорон на могиле обычно устанавливают деревянный крест. Он является временным – крест убирают спустя какое-то время, а ему на замену ставят надмогильный памятник или металлический крест.

«Возникает вопрос: что делать с крестом, который установили в день похорон? – задаются вопросом местные власти. — В большинстве случаев деревянные кресты просто выбрасывают на площадки для мусора вместе с прочими отходами. По сути, такое действие является осквернением святыни. Согласно обычаю Православной Церкви кресты должны быть сожжены с соблюдением религиозных традиций. Также кресты можно закопать на участке захоронения, либо можно отдать его нуждающимся людям для установки на могиле усопшего».

В связи с этим мэрия сообщает, что на территории действующего городского кладбища, расположенного в районе поселка Георгиевский, организовано официальное место для сбора «отслуживших» надмогильных крестов. Сбор и вывоз этих святынь осуществляет МУКП «Ливенское» во взаимодействии с Ливенской епархией РПЦ. Мэрия призывает ливенцев не выбрасывать кресты вместе с мусором «на площадках накопления отходов», а использовать для этого специально отведенное место.

Как уже писал «Орелград», минувшим летом информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ сообщали, что в Орловской области начали масштабно решать проблему утилизации кладбищенских крестов и бережного отношения к христианским святыням. По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона теперь за каждым кладбищем в Орле и районах области закреплены приходы, которые будут заниматься сбором и утилизацией «отслуживших» крестов. Закрепленные храмы также будут проводить разъяснительную работу с посетителями кладбищ.

В эту миссию сразу включились простые прихожане орловских храмов, а также православные волонтеры и священники. Кресты они вывозили со всех крупных погостов. Первыми площадками, на которых собирали кресты, стали кладбища Орловского муниципального округа. Например, в июле на Пашковском кладбище близ села Плещеево, более известном как кладбище «Березки», работали прихожане и волонтеры гарнизонного Казанского храма при Академии ФСО в Орле. А на кладбище в селе Образцово сбор проводил приход храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне «Зареченский» города Орла. В течение дня с обоих погостов удалось вывезти несколько машин с могильными крестами. Собранные святыни отвезли в скит Свято-Успенского мужского монастыря Орла в деревне Азаровка, где их сожгли в непопираемом месте, соблюдая все требования пожарной безопасности.

ИА «Орелград»