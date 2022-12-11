Орловские дома культуры ожидает обновление

В 2023 году в Орловской области обещают обновить 10 сельских домов культуры.

О планах по ремонту и модернизации домов культуры в сельской местности рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия». Сообщается, что в 2023 году на указанные цели из федерального бюджета Орловской области будет выделено 15 миллионов рублей. Этих средств должно хватить на обновление десяти сельских домов культуры. Их пустят на ремонт и приобретение нового оборудования для ДК. Финансирование осуществляется в рамках партпроекта «Культура малой Родины». Отметим, что информация об этом была озвучена на заседании президиума политсовета партии.

«Выделенные средства позволят провести текущий ремонт в домах культуры Колпнянского, Ливенского и Кромского районов, — рассказала заместитель секретаря Орловского регионального отделения «Единой России», депутат Орловского облсовета Лариса Удалова. — Еще семь учреждений культуры обновят мебель, сценические костюмы и аппаратуру. Работа по реализации партийных проектов получила высокую оценку жителей региона и обязательно будет продолжена».

За четыре года реализации проекта «Культура малой Родины» было отремонтировано более 70 сельских домов культуры. Лариса Удалова при этом отметила, что в регионе успешно реализуются и другие подобные проекты. В качестве примера был приведен проект «Детский спорт», в рамках которого были капитально отремонтированы более 150 школьных спортивных залов, расположенных в сельской местности. В настоящий момент проводятся комплексные работы по обновлению трех сельских школ в Покровском, Мценском и Новосильском районах.

«Благоустройство проходит в два этапа и будет завершено в 2023 году, — отметили в партийном реготделении. — Еще 28 учебных заведений подали заявки на участие в партийной программе на 2024 год.

ИА «Орелград»