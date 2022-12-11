Почти 3000 выпускников написали итоговое сочинение

В Орле завершился первый этап длинной экзаменационной кампании.

В Орловской области итоговое сочинение (изложение) написали 2714 выпускников. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Напомним, итоговое сочинение (изложение) по русскому языку является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Темы сочинений школьники узнали в самый последний момент. В этом году им предложили шесть тем на выбор.

В частности, они рассуждали на такие темы, как «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», «Что такое взаимопонимание?», «Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи?», «В чем ценность исторического опыта?», «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?» и «Что делает человека подлинно счастливым?».

«В этом учебном году участниками в итогового сочинения (изложения) стали 2714 выпускника, в том числе 57 детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, — так прокомментировал прошедшее мероприятие директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. — Для проведения процедуры в регионе было организовано 198 мест проведения итогового сочинения (изложения) на базе образовательных организаций и девять – на дому. Комплекты тем итогового сочинения в этом году впервые формируются из закрытого банка тем итогового сочинения».

Результаты написания одиннадцатиклассники смогут узнать не позднее 21 декабря 2022 года. Поясним, что за работу выставляются не привычные баллы или оценки, а зачет/незачет. Соответственно те выпускники, которые зачет не получат, не смогут сдавать ЕГЭ. Однако для них еще не все потеряно. Как и в предыдущие годы, неудачникам, а также тем, кто не явился на испытание или не сумел выдержать его до конца по уважительным причинам, дадут второй и даже третий шансы. Они смогут написать сочинение (изложение) в дополнительные сроки – 1 февраля и 3 мая 2023 года.

ИА «Орелград»