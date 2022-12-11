В Ливнах потратят 5,7 миллиона на виртуальный концертный зал

Город сумел получить крупный бюджетный грант на реализацию передового проекта.



В Ливнах в будущем году появится «Виртуальный концертный зал». Информация об этом прозвучала на рабочем совещании в администрации города. С докладом там выступила директор Центра молодежи «Лидер» Нина Канарская. Она доложила участникам совещания о реализации в Ливнах национального проекта «Культура», сделав акцент на внедрении современных коммуникативных технологий. По ее словам, возглавляемое ею учреждение приняло участие в конкурсе на получение гранта на реализацию проекта «Виртуальный концертный зал» и стало победителем. Для города этот проект имеет очень важное значение.

«Город Ливны географически удален от крупных культурных центров страны, — напомнила Нина Канарская. — Более 500 километров отделяет ливенского жителя от Большого театра в Москве и более 1200 километров необходимо преодолеть, чтобы посетить концерты Мариинского театра в Санкт-Петербурге. «Виртуальный концертный зал» — вполне реальный, настоящий зал, в котором с помощью современного оборудования ведется трансляция лучших культурных событий мира. Он может располагаться везде, где есть возможность поставить необходимую технику и обеспечить устойчивое интернет соединение, без чего просмотр онлайн-мероприятий невозможен».

Цена проекта – 5,7 миллиона рублей. Данные денежные средства планируется освоить в 2023 году. Главная цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию России в единое культурное пространство, используя передовые технологии, создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан страны независимо от их места проживания.

«Виртуальные концерты демонстрируются либо в записи, либо в онлайн-формате, – отметила Нина Канарская. — В век современных технологий хотелось бы, чтобы для жителей нашего небольшого провинциального города были открыты все возможности для охвата культурных событий, где бы те не происходили, стать активными участниками филармонической жизни».

ИА «Орелград»