В Орле будут судить крупного наркодельца

Задержанный на Привокзальной площади орловец предстанет перед судом.

В Орле перед судом предстанет 33-летний местный житель, которого следственные органы обвинили в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что данный гражданин был задержан транспортными полицейскими на Привокзальной площади областного центра. Кстати, ранее он был неоднократно судим. С учетом этого задержанного сразу поместили под стражу, чтобы он не скрылся от правосудия.

Следствием линейного отдела МВД России на станции «Орел» уже завершено расследование данного уголовного дела. По версии правоохранителей, обвиняемый бесконтактным путем приобрел крупную партию синтетического наркотика, с которой отправился на Привокзальную площадь города Орла. Там он был задержан сотрудниками линейного отдела в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«В дежурной части у обвиняемого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 11 свертков с наркотическим средством – мефедроном — общей массой 5,36 грамма, — рассказали в управлении. — В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей».

ИА «Орелград»