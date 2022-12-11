В Орле возродили чемпионат региона по хоккею

Первыми вышли на лёд команды «Строитель»- «Сламс».

В Орле возродили чемпионат области по хоккею. В первом матче сразились команды «Строитель» и «Сламс».

В нынешнем турнире участвуют шесть команд, но в будущем их количество может увеличится. В этом уверен руководитель команды «Основа» Олег Карпиков:

«Я очень рад, что в Орловской области спустя большой срок стал проходить чемпионат Орловской области сезона 2022. Команд уже шесть, но я надеюсь, что в следующем году к чемпионату прибавятся и другие команды в возрасте 40+. Надеюсь, что все испытают радость от хоккея и от общения. Всем желаю удачи и побед».

В соревнованиях учувствуют команды “Основа”, “Арсенал”, “Строитель”, “Русагро”, “Легион” и “Сламс”. Победители могут рассчитывать на присвоение первого спортивного разряда и золото первенства.

Все матчи, в которых примут участие более 160 человек, будут для зрителей бесплатными. Чемпионат организован областным правительством вместе с коммерческими спонсорами из числа неравнодушных к хоккею людей.

ИА «Орелград»