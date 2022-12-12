65 миллионов выделено на исполнение наказов жителей Орловской области

Предусмотрены закупка мебели и ремонты асфальтового покрытия.

Исполнение наказов избирателей в 2023 году обойдется бюджету в 65 миллионов рублей. Об этом стало известно из правительственной госпрограммы «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов».

Выделенные средства пойдут на закупку компьютеров, мебели, ноутбуков для региональных школ. Также планируется замена окон и ремонт асфальтового покрытия.

Кроме того, деньги будут выделены на изготовление сувенирной продукции с символикой Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, благоустройство дворовых территорий музеев, пошив костюмов для сельских ДК и капремонт воинских захоронений.

ИА «Орелград»