Митрополит Тихон освятил поклонные кресты под Орлом

Сразу несколько святынь появилось на территории Знаменского района.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон посетил Знаменский район. Как отмечают в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, он совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменском, в этот день храм отмечал престольный праздник. Кроме того, митрополит также совершил чин освящения поклонных крестов, которые были недавно установлены по инициативе настоятеля Андрея Сорокина и прихожан храма иконы Божией Матери «Знамение».

«Поклонные кресты были установлены в селах Знаменское и Гнездилово на святых источниках, — сообщал ранее информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — А в селе Селихово поклонный крест был воздвигнут на месте Спасского храма. Эта церковь была каменной и простояла не менее 150 лет. Построил ее кто-то из рода местных помещиков Ржевских. До этого в Селихово существовал храм во имя святого Архистратига Михаила. Но от этой церкви осталась только традиция отмечать Михайлов день как престольный праздник села».

В ходе визита не обошлось без наград и поощрений. Сообщается, например, что по окончании богослужения митрополит Тихон вручил награды Орловской епархии благодетелям знаменского храма. Так, медали преподобного священномученика Кукши III степени был удостоен Павел Адамович, Архиерейской грамотой отмечен Сергей Кононов. А главе района Сергею Семочкину митрополит Тихон преподнес в дар портрет-икону преподобного Серафима Саровского.

ИА «Орелград»