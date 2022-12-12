Орловцам расскажут, как будет работать Единый налоговый счет

Для жителей региона проведут День открытых дверей и покажут им промостраницу.

Управление ФНС России по Орловской области пригласило жителей региона на тематический День открытых дверей. Как пояснили в ведомстве, он будет посвящен введению института Единого налогового счета. Мероприятие пройдет 15 декабря с 09:00 до 20:00 в обособленном подразделении Управления ФНС России по Орловской области №1 по адресу: город Орел, Московское шоссе, дом 119.

«С 1 января 2023 года налогоплательщики, в том числе организации и индивидуальные предприниматели, будут оплачивать налоги единым платежом по двум реквизитам: ИНН и сумма платежа, — объясняют налоговики. — На Дне открытых дверей можно будет получить консультацию и узнать, что такое Единый налоговый счет, как изменятся порядок и сроки уплаты налогов, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи, а также о других новшествах администрирования налогоплательщиков в предстоящем году».

Кроме того, о том, как будет работать Единый налоговый счет, орловцы могут узнать и на промостранице, размещенной на сайте ФНС России. Она поможет пользователям разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей. Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС. В нем собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по данной тематике.

«Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок, — говорят в региональном Управлении ФНС. — Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги».

Если на ЕНС образовалась переплата, говорят в службе, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику, независимо от срока давности переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

ИА «Орелград»