Орловское МУП «ТТП» засудила аптека

Транспортники задолжали фармацевтам крупную сумму денег.

Довольно необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области по иску муниципального предприятия города Орла «Аптека №2». Иск был подан к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Речь в нем шла о взыскании 1 549 526 рублей 71 копейки. В судебное заседание не явились представители истца и ответчика, но суд счел, что данный спор можно рассмотреть и без них. Он руководствовался представленными сторонами материалами и доказательствами.

Как установил арбитраж, в июне 2022 года между истцом и ответчиком был заключен договор займа. По его условиям аптека предоставила транспортному предприятию заем на сумму 1,5 миллиона рублей. Это был процентный, коммерческий по сути, вредит со ставкой 9,33 процента в год, но не менее 2/3 ставки рефинансирования. Вся сумма займа должна была быть возвращена аптеке в срок до 16 августа 2022 года.

«В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа считается заключенным с момента передачи денег или иных вещей заемщику, — следует из решения арбитражного суда. — Следовательно, договорные отношения считаются возникшими после получения клиентом денежных средств или материальных ресурсов». В данном случае факт получения ответчиком займа в сумме 1,5 миллиона рублей был подтвержден платежным поручением, датированным 17 июня 2022 года.

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором. Однако МУП «ТТП» указанную норму нарушило, так как «взятые на себя обязательства по возврату заемных средств не исполнило». На день рассмотрения спора судом за ответчиком числилась задолженность в сумме 1,5 миллиона рублей. Но аптека и суд также подсчитали набежавшие проценты. В результате арбитраж исковые требования удовлетворил и обязал МУП «ТТП» выплатить аптеке 1,549 миллиона рублей с учетом не только процентов, но и неустойки за просрочку возврата займа.

ИА «Орелград»