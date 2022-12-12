От орловчанки потребовали полмиллиона за электронную сигарету

Очередное дело о контрафактном товаре рассмотрели в Орле.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению китайской компании «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.». В роли ответчицы в процессе выступила жительница Орловской области, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Иностранная компания просила о взыскании с нее компенсации за нарушение исключительных имущественных прав.

Было установлено, что Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. является обладателем исключительных прав на товарный знак «MASKKING», имеет правовую охрану в отношении 34-го класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «сигареты электронные, табак, растворы жидкие для электронных сигарет». В июне 2021 года в торговом павильоне, принадлежавшем орловчанке, представителем иностранной компании был под видеозапись приобретен товар – электронная сигарета в картонной упаковке.

Его стоимость составляла 550 рублей. Как следует из искового заявления, на приобретенном товаре были размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком, принадлежащими истцу. Однако иностранная компания не давала ответчице своего разрешения на использование принадлежащих ему исключительных прав. Тем самым товар был признан контрафактным.

Ссылаясь на приведенные выше обстоятельства, компания направила в адрес ИП претензию, в которой предлагало незамедлительно прекратить нарушение интеллектуальных прав истца и в течение 30 календарных дней добровольно уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 тысяч рублей. Поскольку указанная претензия была оставлена без исполнения, компания обратилась в арбитражный суд. Правда, в иске она сразу в пять раз, по сравнению с претензией, снизила сумму своих финансовых требований.

Иск был удовлетворен: предпринимательницу обязали выплатить правообладателю 100 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации и 550 рублей, уплаченных истцом за покупку контрафактной электронной сигареты. Также суд постановил после вступления решения в законную силу представленный в качестве вещественного доказательства товар – электронную сигарету — изъять из оборота и передать комиссии арбитражного суда Орловской области для уничтожения.

ИА «Орелград»