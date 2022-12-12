Прокурор напомнил о забытом бомбоубежище под детсадом

Объект гражданской обороны «потерялся» в процессе приватизации.

Решение по любопытному гражданскому делу вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Он обязал администрацию Малоархангельского района внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости, а именно на здание муниципального детского сада. Изменения должны быть внесены путем уменьшения общей площади здания детсада, которая составляет с учетом трех этажей 3308,7 квадратных метров. В реестре не должна быть учтена площадь подвального помещения, которое является защитным сооружением гражданской обороны. На исполнение решения суда отведен один месяц со дня вступления его в законную силу.

Поясним, что гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению местного прокурора, выступившего в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. В обоснование заявленных требований было указано, что в соответствии с заданием прокуратуры Орловской области в Малоархангельске была проведена проверка исполнения законодательства о создании, содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны. В результате проверки было установлено, что на территории Малоархангельского района расположено защитное сооружение гражданской обороны площадью 801 квадратный метр и вместимостью 810 человек. Оно расположено под зданием детсада.

Согласно информации МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, право собственности РФ на данное защитное сооружение в установленном порядке не зарегистрировано «ввиду необходимости проведения кадастровых работ и постановки на кадастровый учет».

Согласно информации администрации Малоархангельского района, защитное сооружение (подвальное помещение) не вошло в состав приватизированного имущества и не является муниципальной собственностью. Между тем, в силу закона защитные сооружения гражданской обороны должны находиться в федеральной собственности. При этом само здание детского сада находится в муниципальной собственности и передано в оперативное управление муниципальному учреждению. Иными словами, возникла необходимость юридически отделить подвал от детсада и узаконить его статус в качестве федеральной собственности.

ИА «Орелград»