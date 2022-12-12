В Орле с помощью благотворителей отремонтировали Дом малютки

12.12.2022 | 12:15 Новости, Общество

В Специализированном доме ребенка обновили фасад, утеплили межпанельные швы и откосы окон, покрасили лестницы.


Работы организовал благотворительный фонд «Созидание» при поддержке группы компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (в структуру входит ПАО «СЗ «Орелстрой») и простых горожан. В общей сложности было выделено 2 миллиона рублей.

«Теперь в помещениях Дома ребенка стало уютно и тепло», – отметила директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

Помимо практичной подготовки к холодам получили и особый эстетический эффект. Здание стало ярче — так должен выглядеть дом, в котором живут дети.

«Сотрудники, заходя на территорию, стали больше улыбаться, благодаря солнечному настроению, созданному яркими красками!» – рассказала главврач КУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» Татьяна Тарасова.

На очереди очередная серьезная задача. В аварийном состоянии находится канализация, нужен капитальный ремонт системы. Так что помощь и поддержка Специализированному дому ребенка очень нужна.

Дом ребенка был открыт в 1943 году. Несколько раз менял место дислокации. Здание на улице Трудовых резервов занял в 1994 году. Сюда попадают самые маленькие дети, оказавшиеся без родительской заботы. Специалисты центра занимаются социализацией малышей, подготовкой их к устройству в новую семью или детский дом.

ИА «Орелград»

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